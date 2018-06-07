Karayollarında durum

Karayollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Akseki-Manavgat-Alanya ayrımı yolunun 5-9. kilometrelerinde patlatmalı kazı çalışması nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanacak.
Ankara-Bala yolunun 24-29. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Bala-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten (Ankara-Bala) iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Hopa-Borçka yolunun 10. kilometresinde Cankurtaran Tüneli'nin Hopa-Borçka yönünde bulunan tüplerinde bakım onarım çalışmaları nedeniyle 8 Haziran'a kadar ulaşım tek şeritten kontrollü yapılacak.
İzmir Çevre Otoyolu Seyrek Köprülü Kavşağı'nda yapılacak üstyapı çalışmaları nedeniyle 2. Ana Jet Üssü Kavşağı'nda şerit kapatılarak ulaşıma diğer şeritlerden izin verilecek.
Otoyol inşaatı kapsamında yapılacak Balıkesir Kuzey Kavşağı Üstgeçit Köprüsü çalışmaları nedeniyle Susurluk-Balıkesir yolunun 38-39. kilometrelerinde trafik akışı, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanacak.
Anadolu otoyolunun Düzce-Kaynaşlı kavşakları 10-12. kilometrelerinde köprü çalışması nedeniyle İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten (Ankara-İstanbul) iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Kuzey Marmara Otoyolu Gebze Liman Bağlantı Yolu yapımı kapsamında İstanbul İzmit İl Yolu'nun 14-16. kilometrelerinde ulaşım servis yolundan sağlanacak.
Dolar TL yeni güne nasıl başladı? (7 Haziran 2018 dolar kuru)
Milyonlarca emekliye müjde! Bayram ikramiyeleri bugün yatıyor
Doğan Gazetecilik'in unvanı Demirören Gazetecilik olarak değiştirildi
Dolar ne kadar oldu? (6 Haziran 2018 dolarda son durum)
Okuyucu Yorumları 0 yorum