Karayollarında durum

Karayollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kazan-Ankara kavşakları 3-5. kilometrelerinde kavşak düzenlemesi çalışmaları nedeniyle İstanbul-Ankara yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Ankara-Kırıkkale yolunun 6-9. kilometrelerinde üst yapı toprak işleri ve çeşitli işlerin yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Ankara istikameti trafiğe kapatılırken, ulaşıma diğer yönden izin veriliyor.
Ardahan-Göle yolunun 17-49. kilometresinde toprak işleri, sanat yapıları ve üst yapı çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Giresun-Espiye ayrımı ile Dereli yolunun 7-13 ve 15-19. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.
Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nun Birecik-Suruç kavşakları 27-31. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları dolayısıyla Şanlıurfa yönünde 3 şerit trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü sağlanıyor.
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