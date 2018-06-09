Karayollarında durum

Karayollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Düzce-Kaynaşlı kavşakları 8-9. kilometrelerinde köprü ve üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Düzce gişesi geçici olarak trafiğe kapatılarak, gişeyi kullanacak araçlar Hendek ve Kaynaşlı gişelerine yönlendiriliyor.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun Torbalı bağlantı kolunda bant aktarım çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü trafiğe kapatıldığından ulaşıma diğer bölümden çift yönlü izin veriliyor.

Tirebolu-Eynesil yolunun 25. kilometresinde yaya üst geçidi yapım çalışması nedeniyle ulaşım her iki yönde tek şeritten kontrollü sağlanacak.

Erdemli-Silifke-Taşucu yolunun 22-24. kilometrelerinde Kızkalesi geçişinde köprü çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

