Karayollarında durum

Karayollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Düzce-Kaynaşlı kavşakları 8-9. kilometrelerinde köprü ve üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Düzce gişesi geçici olarak trafiğe kapatılarak, gişeyi kullanacak araçlar Hendek ve Kaynaşlı gişelerine yönlendiriliyor.
İzmir-Aydın Otoyolu'nun Torbalı bağlantı kolunda bant aktarım çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü trafiğe kapatıldığından ulaşıma diğer bölümden çift yönlü izin veriliyor.
Tirebolu-Eynesil yolunun 25. kilometresinde yaya üst geçidi yapım çalışması nedeniyle ulaşım her iki yönde tek şeritten kontrollü sağlanacak.
Erdemli-Silifke-Taşucu yolunun 22-24. kilometrelerinde Kızkalesi geçişinde köprü çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Döviz kurunu yükselten ana neden ABD'ye geri dönen aylık 50 milyar dolar
Milyonlarca emekliye çifte zam müjdesi!
Ankara'da AVM'ler bayramın ilk günü kapalı
TMSF'den döviz kararı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum