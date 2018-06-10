Karayollarında durum

Karayollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nun Birecik-Suruç kavşakları 27-31 kilometreleri arasındaki üstyapı çalışmaları sebebiyle Şanlıurfa yönünde 3 şerit trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.
Niğde-Ulukışla yolunun 53-54 kilometrelerindeki Kaynarca kavşağı altgeçidi bağlantı yolları yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Trabzon-Maçka yolunun 2. kilometresinde (Deliklitaş mevkisi) yapılan ışıklı mesaj sistemi montaj çalışması nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
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