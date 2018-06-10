FİNANS

Karayollarında durum

FİNANS HABERLERİ  | 10.06.2018 10:00 | Son Güncelleme

Karayollarında durum

Karayollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nun Birecik-Suruç kavşakları 27-31 kilometreleri arasındaki üstyapı çalışmaları sebebiyle Şanlıurfa yönünde 3 şerit trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

Niğde-Ulukışla yolunun 53-54 kilometrelerindeki Kaynarca kavşağı altgeçidi bağlantı yolları yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Trabzon-Maçka yolunun 2. kilometresinde (Deliklitaş mevkisi) yapılan ışıklı mesaj sistemi montaj çalışması nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

PARTNERHiçbir şey olmamış gibi!Hiçbir şey olmamış gibi!
Kapıkule'de 15 kilometre TIR kuyruğuKapıkule'de 15 kilometre TIR kuyruğu
TSB: Sigorta Şirketleri üç ayda 7.2 milyar lira tazminat üstlendiTSB: Sigorta Şirketleri üç ayda 7.2 milyar lira tazminat üstlendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Karayolları Genel Müdürlüğü karayollarında durum

En Çok Okunan Haberler

Abdüllatif Şener: Erdoğan, Pensilvanya’ya Ahmet Ergün ile gitti

Abdüllatif Şener: Erdoğan, Pensilvanya’ya Ahmet Ergün ile gitti

Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda şok! 4 erkekle yakalandı, savunması şaşkınlık yarattı

Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda şok! 4 erkekle yakalandı, savunması şaşkınlık yarattı

Gece yarısı feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Gece yarısı feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Af çıkacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika af açıklaması

Af çıkacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika af açıklaması

Kabataş-Mecidiyeköy metro hattı ne zaman açılacak? Üsküdar-Ümraniye metro hattı ne zaman açılacak? İBB'den açıklama

Kabataş-Mecidiyeköy metro hattı ne zaman açılacak? Üsküdar-Ümraniye metro hattı ne zaman açılacak? İBB'den açıklama

Çoklu Doğum Yardımı! Destek ödemeleri başlıyor

Çoklu Doğum Yardımı! Destek ödemeleri başlıyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kapıkule'de 15 kilometre TIR kuyruğu

Kapıkule'de 15 kilometre TIR kuyruğu

TSB: Sigorta Şirketleri üç ayda 7.2 milyar lira tazminat üstlendi

TSB: Sigorta Şirketleri üç ayda 7.2 milyar lira tazminat üstlendi

Altındaki yükseliş, ürünlerin ağırlığına etki etti

Altındaki yükseliş, ürünlerin ağırlığına etki etti

"Türkiye'ye oynanan oyun bu kadar belirgin bir şekilde olmamıştı"

"Türkiye'ye oynanan oyun bu kadar belirgin bir şekilde olmamıştı"

Trakya Birlik; arpa, tritikale, çavdar ve yulaf alım fiyatlarını açıkladı

Trakya Birlik; arpa, tritikale, çavdar ve yulaf alım fiyatlarını açıkladı

Yerli üretim 'ELBÜS' otobüsler Elazığ'da hizmete girdi

Yerli üretim 'ELBÜS' otobüsler Elazığ'da hizmete girdi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.