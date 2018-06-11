Karayollarında durum

Karayollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir-Aydın Otoyolu'nun Torbalı bağlantı kolunda bant aktarım çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü trafiğe kapatılarak geçişler diğer bölümden çift yönlü gerçekleştiriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce-Kaynaşlı kavşakları kesimi 8-9. kilometrelerinde Düzce bağlantı yolundaki köprü ve üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle otoyolun Düzce Gişesi (Gölyaka) araç trafiğine geçici olarak kapatıldı. Bu gişeyi kullanacak olan araçlar, Hendek ve Kaynaşlı gişelerine yönlendiriliyor.

Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nun Birecik-Suruç kavşakları kesimi 27-31. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle Şanlıurfa yönünde 3 şerit trafiğe kapatılarak ulaşım, kontrollü sağlanıyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun 4-5. kilometrelerinde (Turan Köy Kavşağı kesimi) heyelan ıslah çalışmaları sebebiyle Ankara-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak trafik akışına diğer taşıma kolundan iki yönlü izin verilecek.