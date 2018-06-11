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Karayollarında durum

FİNANS HABERLERİ  | 11.06.2018 09:21 | Son Güncelleme

Karayollarında durum

Karayollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir-Aydın Otoyolu'nun Torbalı bağlantı kolunda bant aktarım çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü trafiğe kapatılarak geçişler diğer bölümden çift yönlü gerçekleştiriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce-Kaynaşlı kavşakları kesimi 8-9. kilometrelerinde Düzce bağlantı yolundaki köprü ve üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle otoyolun Düzce Gişesi (Gölyaka) araç trafiğine geçici olarak kapatıldı. Bu gişeyi kullanacak olan araçlar, Hendek ve Kaynaşlı gişelerine yönlendiriliyor.

Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nun Birecik-Suruç kavşakları kesimi 27-31. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle Şanlıurfa yönünde 3 şerit trafiğe kapatılarak ulaşım, kontrollü sağlanıyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun 4-5. kilometrelerinde (Turan Köy Kavşağı kesimi) heyelan ıslah çalışmaları sebebiyle Ankara-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak trafik akışına diğer taşıma kolundan iki yönlü izin verilecek.

Afyonkarahisar-Ankara yolunun 12-22. kilometrelerinde İscehisar şehir geçişinde toplayıcı yol yapımı ve parke, bordür çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Trabzon Rize Devlet yolunun 25. kilometresindeki Araklı Tüneli'nin her iki yönde bulunan tüpleri, bugün 08.00-17.00 saatlerinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan sağlanacak.

Soma-Akhisar yolunun 31-33. kilometrelerinde köprü ayak yapım çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü araç trafiğine kapatılarak ulaşıma yan yollardan izin verilecek.

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