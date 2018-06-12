Karayollarında durum

Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Torul-Gümüşhane yolunun 43. kilometresindeki Hacıemin 3 Tüneli mevkisinde temizlik çalışmaları yapılacak. Bu nedenle yolun Torul-Gümüşhane yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek. Gümüşhane-Torul yönünde ise tünel içinden ulaşıma izin verilmeyecek. Trafik, servis yoluna yönlendirilecek.
Ankara-Kırıkkale yolunun 6-9. kilometrelerindeki üstyapı toprak işleri ve yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Kırıkkale-Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer yönden gidiş-geliş olarak sağlanıyor.
Edirne-İstanbul Otoyolu'nun 14. kilometresinde (Söğütlüdere mevkisi) sanat yapıları çalışmaları sebebiyle tek şerit trafiğe kapatıldı. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Milas-Yatağan yolunun 41-49. kilometrelerindeki (Eskihisar-Yatağan girişi) yapım, Sarayönü-Akşehir yolunun 14-15. kilometrelerinde de Ilgın şehir geçişi köprülü kavşağı ve üstyapı çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.
Ermenek-Mut yolunun 0-3. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü gerçekleştiriliyor.
Nevşehir-Niğde yolunun 30-31. kilometrelerindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yoluna yönlendiriliyor.
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