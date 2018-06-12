FİNANS

Karayollarında durum

FİNANS HABERLERİ  | 12.06.2018 09:10 | Son Güncelleme

Karayollarında durum

Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Torul-Gümüşhane yolunun 43. kilometresindeki Hacıemin 3 Tüneli mevkisinde temizlik çalışmaları yapılacak. Bu nedenle yolun Torul-Gümüşhane yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek. Gümüşhane-Torul yönünde ise tünel içinden ulaşıma izin verilmeyecek. Trafik, servis yoluna yönlendirilecek.

Ankara-Kırıkkale yolunun 6-9. kilometrelerindeki üstyapı toprak işleri ve yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Kırıkkale-Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer yönden gidiş-geliş olarak sağlanıyor.

Edirne-İstanbul Otoyolu'nun 14. kilometresinde (Söğütlüdere mevkisi) sanat yapıları çalışmaları sebebiyle tek şerit trafiğe kapatıldı. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Milas-Yatağan yolunun 41-49. kilometrelerindeki (Eskihisar-Yatağan girişi) yapım, Sarayönü-Akşehir yolunun 14-15. kilometrelerinde de Ilgın şehir geçişi köprülü kavşağı ve üstyapı çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Ermenek-Mut yolunun 0-3. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü gerçekleştiriliyor.

Nevşehir-Niğde yolunun 30-31. kilometrelerindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yoluna yönlendiriliyor.

PARTNERBu restoranda tavuk kanatları 24 ayar altından!Bu restoranda tavuk kanatları 24 ayar altından!
Bakan Ağbal: Türkiye ekonomisi dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri olacakBakan Ağbal: Türkiye ekonomisi dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri olacak
Akbank’a EMEA Finance’den 10 ödül birdenAkbank’a EMEA Finance’den 10 ödül birden
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
karayollarında durum yol durumu bülteni

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran erken seçimi sonuçları için bir garip anket! Oylara operasyon yapıldı

24 Haziran erken seçimi sonuçları için bir garip anket! Oylara operasyon yapıldı

Kıyamet alameti mi? Haziran ayında 4 metre kar yağdı

Kıyamet alameti mi? Haziran ayında 4 metre kar yağdı

Mercedes, 774 bin aracı geri çağırdı! Aralarında Türkiye'de çok satan bir model de var

Mercedes, 774 bin aracı geri çağırdı! Aralarında Türkiye'de çok satan bir model de var

Çatısında elektrik üretene vergi istisnası

Çatısında elektrik üretene vergi istisnası

Çeyrek altın ne kadar? Gram altında son durum 11.06.2018

Çeyrek altın ne kadar? Gram altında son durum 11.06.2018

Son dakika... Dolar yeni güne nasıl başladı?

Son dakika... Dolar yeni güne nasıl başladı?

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Diğer Haberler
Bakan Ağbal: Türkiye ekonomisi dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri olacak

Bakan Ağbal: Türkiye ekonomisi dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri olacak

Akbank’a EMEA Finance’den 10 ödül birden

Akbank’a EMEA Finance’den 10 ödül birden

'Büyümenin sanayi üretimi kaynaklı gerçekleşmesi sevindirici'

'Büyümenin sanayi üretimi kaynaklı gerçekleşmesi sevindirici'

BİSAM: Açlık sınırı günlük 56.21, aylık 1,686 lira oldu

BİSAM: Açlık sınırı günlük 56.21, aylık 1,686 lira oldu

Bakan Elvan: Türkiye ekonomisi, güçlü adımlarla yoluna devam ediyor

Bakan Elvan: Türkiye ekonomisi, güçlü adımlarla yoluna devam ediyor

Prof. Dr. Emre Alkin: Türkiye’nin büyüme sorunu yok, katma değer sorunu var

Prof. Dr. Emre Alkin: Türkiye’nin büyüme sorunu yok, katma değer sorunu var

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.