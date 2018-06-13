FİNANS

Karayollarında durum

FİNANS HABERLERİ  | 13.06.2018 09:37 | Son Güncelleme

Karayollarında durum

Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Düzce-Kaynaşlı kavşakları 8-9. kilometrelerindeki Düzce bağlantı yolunda köprü ve üstyapı onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun Düzce gişesi (Gölyaka) geçici olarak trafiğe kapatıldı. Araçlar Hendek ve Kaynaşlı gişelerine yönlendiriliyor.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun Torbalı bağlantı kolundaki bant aktarım çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü trafiğe kapatılırken, geçişler diğer bölümden çift yönlü gerçekleştiriliyor.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 5. kilometresindeki Bahşılı alt geçidi yapım çalışması nedeniyle yolun bu kesimi trafiğe kapatıldı. Geçişler yönlendirme işaretleriyle servis yollarından kontrollü yapılıyor.

Van-Hakkari-Yüksekova yolunun 79-90. kilometrelerindeki yapım çalışmaları devam ediyor. Bu kesimde trafik akışı, mevcut yoldan kontrollü sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Alaplı-Ereğli-Zonguldak yolunun 59-65. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Burdur-Antalya yolunun 27-33. kilometrelerinde beton hendek yapımı, Beyşehir-Seydişehir yolunun 16-31. kilometrelerinde de yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

PARTNERMustafa Sandal söyledi Paris Hilton coştu!Mustafa Sandal söyledi Paris Hilton coştu!
Altan Elmas: Yoğun talep üzerine konut kampanyasını uzattıkAltan Elmas: Yoğun talep üzerine konut kampanyasını uzattık
"Kulaktan dolma bilgilerle millete akıl vermeye kalkıyor"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
karayollarında durum yol durumu bülteni

En Çok Okunan Haberler

Tansu Çiller ve Meral Akşener arasında şok tartışma!

Tansu Çiller ve Meral Akşener arasında şok tartışma!

HDP'den muhalefete seçim teklifi!

HDP'den muhalefete seçim teklifi!

Emeklilere büyük müjde! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı ne kadar olacak?

Emeklilere büyük müjde! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı ne kadar olacak?

Binali Yıldırım şeker pancarı alım fiyatını açıkladı

Binali Yıldırım şeker pancarı alım fiyatını açıkladı

Uzmanlardan yola çıkacaklara çok önemli uyarı

Uzmanlardan yola çıkacaklara çok önemli uyarı

Tavuk devi Keskinoğlu’ndan konkordato başvurusu

Tavuk devi Keskinoğlu’ndan konkordato başvurusu

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Nisan ayında toplam cirolar yıllık yüzde 25.2 arttı

Nisan ayında toplam cirolar yıllık yüzde 25.2 arttı

Tatlıcılardan markette, fırında tatlı satılmasına tepki

Tatlıcılardan markette, fırında tatlı satılmasına tepki

TAV İcra Kurulu Başkanı Şener: Üçüncü Havalimanı 29 Ekim'de açılacak

TAV İcra Kurulu Başkanı Şener: Üçüncü Havalimanı 29 Ekim'de açılacak

Sanayi üretimi Nisan’da aylık yüzde 0.9, yıllık yüzde 6.2 arttı

Sanayi üretimi Nisan’da aylık yüzde 0.9, yıllık yüzde 6.2 arttı

Altan Elmas: Yoğun talep üzerine konut kampanyasını uzattık

Altan Elmas: Yoğun talep üzerine konut kampanyasını uzattık

"Kulaktan dolma bilgilerle millete akıl vermeye kalkıyor"

"Kulaktan dolma bilgilerle millete akıl vermeye kalkıyor"

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.