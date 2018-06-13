Karayollarında durum

Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Düzce-Kaynaşlı kavşakları 8-9. kilometrelerindeki Düzce bağlantı yolunda köprü ve üstyapı onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun Düzce gişesi (Gölyaka) geçici olarak trafiğe kapatıldı. Araçlar Hendek ve Kaynaşlı gişelerine yönlendiriliyor.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun Torbalı bağlantı kolundaki bant aktarım çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü trafiğe kapatılırken, geçişler diğer bölümden çift yönlü gerçekleştiriliyor.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 5. kilometresindeki Bahşılı alt geçidi yapım çalışması nedeniyle yolun bu kesimi trafiğe kapatıldı. Geçişler yönlendirme işaretleriyle servis yollarından kontrollü yapılıyor.

Van-Hakkari-Yüksekova yolunun 79-90. kilometrelerindeki yapım çalışmaları devam ediyor. Bu kesimde trafik akışı, mevcut yoldan kontrollü sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Alaplı-Ereğli-Zonguldak yolunun 59-65. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Burdur-Antalya yolunun 27-33. kilometrelerinde beton hendek yapımı, Beyşehir-Seydişehir yolunun 16-31. kilometrelerinde de yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

