FİNANS

Karayollarında durum

FİNANS HABERLERİ  | 14.06.2018 09:08 | Son Güncelleme

Karayollarında durum

Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Dalaman-Fethiye devlet yolunun 9-14. kilometreleri, Göcek Tüneli'nin sağ tüpündeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldı. Ulaşım, tünelin sol tüpünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Muğla-Kale yolunun 35-50. kilometreleri (Esentepe mevkisi) ile Aksaray-Ortaköy yolunun 0-46. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Van-Hakkari-Yüksekova yolunun 79-90. kilometrelerindeki yapım çalışmaları devam ediyor. Bu kesimde trafik akışına mevcut yoldan kontrollü izin veriliyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Aydıncık-Ovacık-Silifke devlet yolunda Mesa Evleri-Büyükeceli güzergahı 28-34. kilometrelerinde istinat duvarı yapım çalışmaları nedeniyle trafik servis yollarına yönlendiriliyor.

Eskişehir-Sivrihisar ayrımı-Polatlı yolunun 6-12. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sivrihisar-Polatlı istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer yönden gidiş-geliş olarak gerçekleştiriliyor.

Balıkesir-Dursunbey-Harmancık yolunun 0-71. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

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karayollarında durum yol durumu bülteni

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