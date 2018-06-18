Karayollarında durum

Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları süren kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Eskişehir-Sivrihisar ayrımı-Polatlı yolunun 6-12. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sivrihisar-Polatlı istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer yönden gidiş-geliş olarak gerçekleştiriliyor.
İzmir-Aydın Otoyolu'nun Torbalı bağlantı kolundaki bant aktarım çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü trafiğe kapatılırken, geçişler diğer bölümden çift yönlü sağlanıyor.
Kırıkkale-Kırşehir yolunun 5. kilometresinde Bahşılı alt geçidi yapım çalışması nedeniyle yolun bu kesimi trafiğe kapatıldı. Geçişler yönlendirme işaretleriyle servis yollarından kontrollü yapılıyor.
Gerede-Kızılcahamam yolunun 17-23. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Gerede-Kızılcahamam istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.
Giresun-Espiye ayrımı ile Dereli yolunun 7-13 ve 15-19. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.
Dolar yeni haftaya nasıl başladı? İşte ilk rakamlar
Cezaevinden çıktı, kendi işinin patronu oldu
Çeşme'ye günlük yaklaşık 700 bin kişi giriş yaptı
Doların yükselişi en çok 5 büyük şehre yarıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum