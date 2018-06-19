Karayollarında durum

Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları süren kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir-Aydın Otoyolu'nun Torbalı bağlantı kolunda bant aktarım çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü trafiğe kapatıldı. Geçişler diğer bölümden çift yönlü yapılıyor.
Anadolu Otoyolu'nun Düzce Kavşağı-Kaynaşlı Kavşağı kesiminde Düzce bağlantı yolunda köprü ve üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle otoyolun Düzce gişesi (Gölyaka) araç trafiğine geçici kapatılarak bu gişeyi kullanacak araçlar Hendek ve Kaynaşlı gişelerine yönlendiriliyor.
Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nun Birecik Kavşağı-Suruç Kavşağı kesiminde üstyapı çalışmaları nedeniyle Şanlıurfa yönünde 3 şerit trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kayseri-Kırşehir yolunun 97-102 kilometrelerinde yapılacak üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun diğer bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Maden Erzurum Devlet yolunun 9-13 kilometrelerinde yapılacak ışıklı sinyalizasyon tesisi montaj çalışması nedeniyle 17 Temmuz'a kadar trafik tek şeritten kontrollü sağlanacak.
Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 9-11. kilometrelerinde sürdürülen heyelan önleme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bir tarafı trafiğe kapatıldı. Ulaşıma bölünmüş yolun diğer tarafından iki yönlü izin veriliyor.
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