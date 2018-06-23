karayollarında durum

Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Trabzon-Rize devlet yolunun 9. kilometresindeki Kaşüstü mevkisinde hemzemin geçit, Kaşüstü Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle işin devamı müddetince trafiğe kapatılacak. Trabzon-Rize yönünde seyreden trafik, Yomra girişindeki hemzemin geçidi, Rize-Trabzon yönünde seyreden trafik ise aynı yolun 5. kilometresindeki Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ek Hizmet Binası mevkisinde hemzemin geçidi kullanarak dönüş yapabilecek. Çalışma alanında Kaşüstü mevkisinde trafik duble yolun her iki yönünde kontrollü olarak servis yolundan sağlanacak.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun Torbalı bağlantı kolunda bant aktarım çalışmaları nedeniyle 6 Temmuz'a kadar yolun bir bölümü trafiğe kapatıldı. Geçişler diğer bölümden çift yönlü sağlanıyor.

Trabzon-Maçka yolunun 2. kilometresinde Deliklitaş mevkisinde yapılacak ışıklı mesaj sistemi montaj çalışması nedeniyle 29 Haziran'a kadar her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacak.

Niksar-Reşadiye yolunun 13-15. kilometreleri arasında heyelan ıslahı nedeniyle bölünmüş yolun 12-16. kilometreleri arasındaki kesim taşıt trafiğine kapatıldı. Ulaşım, bölünmüş yolun diğer bandından iki yönlü olarak sağlanıyor.

Edirne-Kırklareli yolunun 0-41. kilometreleri arasında muhtelif kesimlerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları devam ediyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

