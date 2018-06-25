FİNANS

Karayollarında durum

FİNANS HABERLERİ  | 25.06.2018 08:53 | Son Güncelleme

Karayollarında durum

Karayollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir-Aydın Otoyolu'nun Torbalı bağlantı kolunda bant aktarımı yapılıyor. Bu nedenle otoyolun bir bölümü trafiğe kapatılırken geçişler diğer bölümden çift yönlü gerçekleştiriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce-Kaynaşlı kavşakları 8-9. kilometrelerindeki Düzce bağlantı yolunda köprü ve üstyapı onarım çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle otoyolun Düzce gişesi araç trafiğine kapatıldı. Burayı kullanacak araçlar Hendek ve Kaynaşlı gişelerine yönlendiriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kazan-Ankara kavşakları 3-5. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle otoyolun söz konusu kısmında İstanbul-Ankara yönü trafiğe kapatıldı. Ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Isparta-Eğirdir yolunun 28-33. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım Eğirdir yönünden iki yönlü sağlanıyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 26-32. kilometrelerindeki sanat yapıları ve üstyapı çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bir tarafı trafiğe kapatılarak, ulaşım yolun diğer kesiminden gerçekleştiriliyor. Sürücülerin dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

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