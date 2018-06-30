FİNANS

Karayollarında durum

FİNANS HABERLERİ  | 30.06.2018 09:07 | Son Güncelleme

Karayollarında durum

Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Polatlı - Ankara yolunun 13-22 kilometrelerindeki üst yapı (BSK) çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bu kesiminde, Ankara - Polatlı istikameti trafiğe kapatılacak, ulaşım diğer istikametten çift yönlü sağlanacak.

İstanbul-İzmit yolunun 58. kilometresinde devam eden yaya üst geçit çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun Torbalı bağlantı kolunda bant aktarım çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü trafiğe kapatılarak, geçişler diğer bölümden çift yönlü sağlanacak.

Beyşehir-Isparta yolunun 24-29 kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Aydıncık-Ovacık-Silifke devlet yolunun 28-34 kilometrelerinde (Mesa Evleri-Büyükeceli) istinat duvarı yapım çalışmaları nedeniyle trafik servis yollarından sağlanıyor. Bu kesimde, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Karayolları Genel Müdürlüğü yol durumu bülteni

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