Karayollarında durum

Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Bursa Çevre Otoyolu'nun 4-5. kilometrelerindeki (Turan Köy Kavşağı kesimi) heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle Ankara-Bursa istikameti trafiğe kapatılacak. Ulaşım, diğer taşıma kolundan iki yönlü gerçekleştirilecek.
İzmir-Aydın Otoyolu'nun Torbalı bağlantı kolunda bant aktarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle yolun bir bölümü trafiğe kapatıldı, geçişlere diğer bölümden çift yönlü izin veriliyor.
Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nun Şanlıurfa batı bağlantı-kuzey kavşaklarındaki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Gaziantep yönünde 3 şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım kontrollü sağlanıyor.
İstanbul-İzmit yolunun Tavşanlı mevkisinde, Kuzey Marmara Otoyolu kapsamındaki kavşak çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Akseki-Manavgat-Alanya ayrımı yolunun 6-9. kilometrelerinde yarın 09.00-17.00 saatlerinde patlatmalı kazı çalışması yapılacağından ulaşım kontrollü gerçekleştirilecek.
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