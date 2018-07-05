Karayollarında durum

Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Samandıra-Sultanbeyli kavşaklarında araç üst geçidi çalışması nedeniyle ulaşım 1 Eylül'e kadar her iki yönde 2'şer şeritten gerçekleştirilecek.

Van-Tatvan yolunun 0-3. kilometrelerindeki Kuskunkıran Tüneli'nde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafik il yollarına yönlendiriliyor.

TEM Otoyolu'nun Düzce çıkışı, Düzce bağlantı yolundaki çalışmalar nedeniyle 28 Eylül'e kadar trafiğe kapatıldı. Giriş ve çıkışlara Hendek ve Kaynaşlı kavşaklarından izin veriliyor.

Trabzon-Maçka yolunun 21-25. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım her iki yönde servis yolundan kontrollü sağlanıyor.

Dalaman-Fethiye yolunun 9-14. kilometrelerindeki Göcek Tüneli'nin sağ tüpünde (gidiş şeridi) bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle ulaşım, tünelin sol tüpünden (geliş şeridi) iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Selendi ayrımı-Uşak-Afyonkarahisar yolunun 3-4. kilometrelerinde Ürünköy dönel kavşak yapım çalışmaları devam ediyor.

Tekirdağ-İstanbul yolunun Gümüşyaka kesiminde sanat yapıları yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş-geliş olarak sağlanıyor.

Konya-Karapınar yolunun 6-13. kilometrelerinde yapım ve köprü çalışmaları sürüyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

