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Karayollarında durum

FİNANS HABERLERİ  | 06.07.2018 08:44 | Son Güncelleme

Karayollarında durum

Karayollarının heyelan meydana gelen, yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Polatlı-Ankara yolunun 52-55. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle yolun Polatlı-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer yönden (Ankara-Polatlı) gidiş-geliş olarak gerçekleştiriliyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 6-9. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer yönden (Ankara-Kırıkkale) iki yönlü izin veriliyor.

Van-Tatvan yolunun 0-3. kilometrelerindeki Kuskunkıran Tüneli'nde yapılan bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım il yollarına yönlendiriliyor.

TEM Otoyolu'nun Samandıra-Sultanbeyli kavşaklarında üst geçit çalışması nedeniyle 1 Eylül'e kadar ulaşım her iki yönde 2'şer şeritten sağlanacak.

TEM Otoyolu'nun Düzce çıkışı, bağlantı yolundaki çalışma nedeniyle 28 Eylül'e kadar trafiğe kapalı olacak. Bu nedenle araçlar Hendek ve Kaynaşlı kavşaklarına yönlendiriliyor.

Manavgat-Akseki ayrımı-Gündoğmuş yolunun 31-34. kilometrelerinde bugün 09.00-18.00 saatlerinde patlatmalı kazı çalışması yapılacağından ulaşım kontrollü gerçekleştirilecek.

İzmir Çevre Otoyolu'nun Balçova-Bornova yönünde, Gaziemir Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle emniyet şeridi trafiğe kapatıldı.

Tosya-Osmancık yolunun 23. kilometresindeki Kalinse ile 37. kilometresindeki Kızıltepe köprülerinin birer şeridi onarım çalışmaları nedeniyle taşıt trafiğine kapatıldı. Ulaşım, diğer şeritlerden iki yönlü sağlanıyor.

Antalya-Altınyaka-Kumluca yolunun 68-69. kilometrelerindeki heyelan ve çökmeler nedeniyle ulaşım tek şeritten gerçekleştiriliyor.

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