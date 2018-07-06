Karayollarında durum

Karayollarının heyelan meydana gelen, yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Polatlı-Ankara yolunun 52-55. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle yolun Polatlı-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer yönden (Ankara-Polatlı) gidiş-geliş olarak gerçekleştiriliyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 6-9. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer yönden (Ankara-Kırıkkale) iki yönlü izin veriliyor.

Van-Tatvan yolunun 0-3. kilometrelerindeki Kuskunkıran Tüneli'nde yapılan bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım il yollarına yönlendiriliyor.

TEM Otoyolu'nun Samandıra-Sultanbeyli kavşaklarında üst geçit çalışması nedeniyle 1 Eylül'e kadar ulaşım her iki yönde 2'şer şeritten sağlanacak.

TEM Otoyolu'nun Düzce çıkışı, bağlantı yolundaki çalışma nedeniyle 28 Eylül'e kadar trafiğe kapalı olacak. Bu nedenle araçlar Hendek ve Kaynaşlı kavşaklarına yönlendiriliyor.