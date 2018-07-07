Karayollarında durum

Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Eskişehir-Sivrihisar-Polatlı yolunun 9 ile 15. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bu kesiminde Sivrihisar-Polatlı istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer yönden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Polatlı-Ankara yolunun 52-55. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları sebebiyle Polatlı-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer yönden (Ankara - Polatlı) gidiş-geliş olarak izin veriliyor.

TEM Otoyolu Samandıra-Sultanbeyli kavşakları arasındaki üst geçit çalışması nedeniyle 1 Eylül'e kadar ulaşım her iki yönde iki şerit olarak sağlanacak.

Kayseri-Kırşehir yolunun 89-94 ile 97-102 kilometrelerinde yapılacak üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun diğer bölümünden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Malatya-Elazığ yolunun 76. kilometresinde Kömürhan Köprüsü ve tünel çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.