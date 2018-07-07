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Karayollarında durum

FİNANS HABERLERİ  | 07.07.2018 08:51 | Son Güncelleme

Karayollarında durum

Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Eskişehir-Sivrihisar-Polatlı yolunun 9 ile 15. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bu kesiminde Sivrihisar-Polatlı istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer yönden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Polatlı-Ankara yolunun 52-55. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları sebebiyle Polatlı-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer yönden (Ankara - Polatlı) gidiş-geliş olarak izin veriliyor.

TEM Otoyolu Samandıra-Sultanbeyli kavşakları arasındaki üst geçit çalışması nedeniyle 1 Eylül'e kadar ulaşım her iki yönde iki şerit olarak sağlanacak.

Kayseri-Kırşehir yolunun 89-94 ile 97-102 kilometrelerinde yapılacak üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun diğer bölümünden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Malatya-Elazığ yolunun 76. kilometresinde Kömürhan Köprüsü ve tünel çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Tekirdağ-İstanbul yolunun Gümüşyaka kesiminde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma tek yönden gidiş-geliş olarak izin veriliyor.

Keşan-Gelibolu-Eceabat yolunun 69-73. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer yönden gidiş-geliş olarak sağlanıyor.

Denizli-Serinhisar yolunun 26-32. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü araç trafiğine kapatılarak ulaşım diğer bölümden gidiş-geliş olarak gerçekleştiriliyor.

Aydıncık-Ovacık-Silifke yolunun 28-34. kilometrelerindeki Mesa Evleri-Büyükeceli geosentetik donatılı istinat duvarı yapım çalışmaları nedeniyle trafik servis yollarından sağlanıyor.

Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolunun Birecik Kavşağı kesimi 27 ile 31. kilometrelerindeki yol çalışmaları nedeniyle Şanlıurfa yönünde 3 şerit trafiğe kapatılarak ulaşıma kontrollü olarak izin veriliyor.

Kumluca-Antalya yolunun 30-34. kilometrelerindeki bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

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Karayolları Genel Müdürlüğü karayollarında durum yol durumu bülteni

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