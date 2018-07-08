Karayollarında durum

Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara - Kırıkkale yolunun 6-9. kilometrelerindeki yapım çalışmaları devam ediyor. Bu nedenle bölünmüş yolun bu kesiminde Kırıkkale - Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım yolun diğer bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
Kayseri - Kırşehir yolunun 89-94 ile 97-102. kilometrelerinde yapılacak üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun diğer bölümünden iki yönlü olarak devam ediyor.
Afyonkarahisar-Ankara yolunun 12-22. kilometrelerinde İscehisar şehir geçişi toplayıcı yol yapımı, parke ve bordür çalışmaları sürüyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.
Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam - Kahramankazan kavşağı kesimi 6-8. kilometrelerinde köprü üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle bu kesimde İstanbul - Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer yönden kontrollü sağlanıyor.
İzmir Çevre Otoyolu 0-4. kilometrelerinde Balçova - Bornova yönü Gaziemir kavşağı 6. Sanayi Katılım Kolu yapım çalışmaları nedeniyle emniyet şeridi trafiğe kapatıldı. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.
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