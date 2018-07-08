FİNANS

Karayollarında durum

FİNANS HABERLERİ  | 08.07.2018 09:03 | Son Güncelleme

Karayollarında durum

Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara - Kırıkkale yolunun 6-9. kilometrelerindeki yapım çalışmaları devam ediyor. Bu nedenle bölünmüş yolun bu kesiminde Kırıkkale - Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım yolun diğer bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.

Kayseri - Kırşehir yolunun 89-94 ile 97-102. kilometrelerinde yapılacak üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun diğer bölümünden iki yönlü olarak devam ediyor.

Afyonkarahisar-Ankara yolunun 12-22. kilometrelerinde İscehisar şehir geçişi toplayıcı yol yapımı, parke ve bordür çalışmaları sürüyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam - Kahramankazan kavşağı kesimi 6-8. kilometrelerinde köprü üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle bu kesimde İstanbul - Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer yönden kontrollü sağlanıyor.

İzmir Çevre Otoyolu 0-4. kilometrelerinde Balçova - Bornova yönü Gaziemir kavşağı 6. Sanayi Katılım Kolu yapım çalışmaları nedeniyle emniyet şeridi trafiğe kapatıldı. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.

PARTNERDünya Kupası capsleri sosyal medyayı yıktı!Dünya Kupası capsleri sosyal medyayı yıktı!
Mesaiye geç kalan personele verilen disiplin cezası hukuksuz bulundu!Mesaiye geç kalan personele verilen disiplin cezası hukuksuz bulundu!
Arı sütünün kilosu 10 bin liradan satılıyorArı sütünün kilosu 10 bin liradan satılıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Karayolları Genel Müdürlüğü karayollarında durum yol durumu

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçimlerinde HDP Diyarbakır milletvekili seçilen Remziye Tosun beyaz tülbentle yemin etti!

24 Haziran seçimlerinde HDP Diyarbakır milletvekili seçilen Remziye Tosun beyaz tülbentle yemin etti!

701 sayılı son KHK isim isim ihraç listesi! 8 Temmuz OHAL KHK'sı Resmi Gazete'de yayımlandı, kimler ihraç edildi?

701 sayılı son KHK isim isim ihraç listesi! 8 Temmuz OHAL KHK'sı Resmi Gazete'de yayımlandı, kimler ihraç edildi?

Son OHAL KHK'sı Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte göreve iade edilen isimlerin listesi

Son OHAL KHK'sı Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte göreve iade edilen isimlerin listesi

Yeni ve son KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte OHAL'in 701 sayılı son KHK'sı ve ihraç edilenlerin isim isim listesi

Yeni ve son KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte OHAL'in 701 sayılı son KHK'sı ve ihraç edilenlerin isim isim listesi

Yargıtay'dan emsal otopark ücreti kararı

Yargıtay'dan emsal otopark ücreti kararı

Mesaiye geç kalan personele verilen disiplin cezası hukuksuz bulundu!

Mesaiye geç kalan personele verilen disiplin cezası hukuksuz bulundu!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Diğer Haberler
Mesaiye geç kalan personele verilen disiplin cezası hukuksuz bulundu!

Mesaiye geç kalan personele verilen disiplin cezası hukuksuz bulundu!

Arı sütünün kilosu 10 bin liradan satılıyor

Arı sütünün kilosu 10 bin liradan satılıyor

Folkart Çeşme projelerinde yaşam başladı

Folkart Çeşme projelerinde yaşam başladı

Tarımda 'İzmir modeli'ni önerdi

Tarımda 'İzmir modeli'ni önerdi

Bolu'da 'Trüf Mantarı' eğitimi

Bolu'da 'Trüf Mantarı' eğitimi

Bursa, imar barışına başvuruda 4'üncü il

Bursa, imar barışına başvuruda 4'üncü il

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.