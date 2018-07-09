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Karayollarında durum

FİNANS HABERLERİ  | 09.07.2018 09:22 | Son Güncelleme

Karayollarında durum

Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Yalova-İzmit Devlet Yolu'nun, Sanayi Köprülü Kavşağı'nda yapılacak çalışmalar sebebiyle ana yol ulaşıma kapatıldı. Ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce Kavşağı-Kaynaşlı Kavşağı kesiminin 8-9. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle otoyolun Düzce Gişesi (Gölyaka) araç trafiğine geçici olarak trafiğe kapatılarak, araçlar 28 Eylül'e kadar Hendek ve Kaynaşlı gişelerine yönlendirilecek.

Ankara-Kırıkkale yolunun 6-9. kilometrelerinde üstyapı toprak işleri ve çeşitli işlerin yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bu kesiminde Kırıkkale-Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer yönden iki yönlü sağlanıyor.

Anamur-Aydıncık Devlet Yolu'nun 22-23. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü veriliyor.

Turgutlu-Salihli Yolu'nun 45-48. kilometrelerinde kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun her iki istikametinde servis yolundan devam ediyor.

Dalaman-Fethiye Devlet Yolu'nun 9-15. kilometrelerinde Göcek Tüneli sağ tüpü (gidiş şeridi) bakım-onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldığından ulaşım geliş şeridinden (Göcek Tüneli sol tüp) iki yönlü sağlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
bülten Karayolları Genel Müdürlüğü yol durumu

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