Karayollarında durum

Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Nevşehir-Niğde yolunun 6-10 kilometrelerinde üstyapı çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nun Birecik-Suruç kavşakları 27-31 kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle Şanlıurfa yönündeki 3 şerit trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 45. kilometresindeki Akyazı ve Beşirli tünellerinde yapılan aydınlatma sistemi montaj çalışmaları nedeniyle ulaşım her iki yönde bağlantılı servis yollarından sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce çıkışı bağlantı yolundaki çalışma nedeniyle Düzce gişesi (Gölyaka) trafiğe kapatıldı. Ulaşım 28 Eylül'e kadar Hendek ve Kaynaşlı gişelerinden gerçekleştirilecek.

Denizli-Serinhisar yolunun 26-32 kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

