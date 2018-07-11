FİNANS

Karayollarında durum

FİNANS HABERLERİ  | 11.07.2018 09:30 | Son Güncelleme

Karayollarında durum

Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Dalaman-Fethiye yolunun 9-14. kilometrelerindeki Göcek Tüneli'nin sağ tüpünde (gidiş şeridi) bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle ulaşım tünelin geliş şeridinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce çıkışı bağlantı yolundaki çalışma nedeniyle Düzce gişesi (Gölyaka) trafiğe kapatıldı. Bu kesimde trafik Hendek ve Kaynaşlı gişelerine yönlendiriliyor.

Van-Tatvan yolunun 0-3. kilometrelerindeki Kuskunkıran Tüneli'ndeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım Kuskunkıran Geçidi'nin dağ yolundan sağlanıyor.

Ardeşen-Fındıklı yolunun 0-30. kilometrelerindeki yaya üst geçidi bakım ve onarım çalışması nedeniyle 07.00-20.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.

TEM Otoyolu'nun Samandıra-Sultanbeyli kavşaklarındaki üst geçit çalışması nedeniyle trafik akışı her iki yönde ikişer şeritten devam ediyor.

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