Karayollarında durum

Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Abant-Bolu batı kavşaklarında köprü genleşme derzi değişim çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle otoyolun bu kesiminde Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten (İstanbul-Ankara) iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

Kayseri-Kırşehir yolunun 89-94 ile 97-102. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Milas-Yatağan yolunun 11-14. kilometrelerindeki yapım çalışmaları devam ediyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 52-54. kilometrelerindeki Trabzon Şehir Geçişi Reşadiye Kavşağı'nda köprülü kavşak çalışmaları nedeniyle trafik akışı Trabzon-Beşikdüzü istikametinde tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Tokat-Niksar yolunun 45-52. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Taşucu-Silifke yolunun 0-2, 31-32, 32-35, 56-57 ve 71-73. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Isparta-Eğirdir ayrımı-Barla yolunun 3. kilometresindeki Harmanören Taş Ocağı mevkisindeki patlatmalı kazı çalışması nedeniyle bugün 13.00-18.00 saatlerinde yol trafiğe kapatılarak, ulaşım Barla-Eğirdir yoluna yönlendirilecek.

