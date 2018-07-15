karayollarında durum

Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam kavşağı - Kahramankazan kavşağı kesiminin 6-8. kilometreleri arasındaki köprü üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle bu kesimde İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım, Ankara-İstanbul istikametinden iki yönlü ve kontrollü olarak olarak sağlanıyor.
Kuzey Marmara Otoyolu Gebze Limanı bağlantı yolu yapımı kapsamında İstanbul İzmit il yolunun 18-19. kilometreleri arası ulaşım servis yolundan sağlanacak.
Eskişehir-Ankara il sınırı-Polatlı yolunun 3-9. kilometreleri arasında üstyapı yapım çalışmaları nedeniyle Sivrihisar-Polatlı istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım Polatlı-Sivrihisar yönünden gidiş-geliş olarak sağlanıyor.
Korkuteli-Elmalı yolunun 0-26. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Ulaşım, Korkuteli-Kızılcadağ-Öküzgözü-Elmalı güzergahından sağlanacak.
Nevşehir-Niğde yolunun 30-31. kilometreleri arasında köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
Dalaman-Fethiye devlet yolunun 9-14. kilometreleri arasında Göcek -1 Tüneli sağ tüpü gidiş şeridi, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldı. Ulaşım, geliş şeridinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
Tosya-Osmancık devlet yolunun 23. kilometresindeki Kalinse Köprüsü ile 37. kilometresindeki Kızıltepe Köprüsü'ndeki onarım çalışmaları nedeniyle köprülerin bir bandı taşıt trafiğine kapatıldı. Ulaşım, diğer banttaki köprüden iki yönlü olarak sağlanıyor.
Bursa-Ankara yolunun 49-53. kilometreleri arasında devam eden köprü çalışmaları bünyesinde Mesudiye alt geçit çalışmalarına başlandı. Yolun 25-26. kilometreleri arasında trafik akışı bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Anamur-Aydıncık devlet yolunda 21-23. kilometreleri arasında üstyapı çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak veriliyor.
Amasya-Turhal devlet yolunun 67-73. kilometreleri arasındaki bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.
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