Karayollarında durum

Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Metris ile Gaziosmanpaşa kavşakları arasında Karadeniz Mahallesi mevkisinde araç üst geçidi kirişlerinin montaj çalışmaları nedeniyle bugün 22.00-06.00 saatlerinde Edirne-Ankara yönü, 17 Temmuz'da aynı saatlerde Ankara-Edirne yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametlerden gerçekleştirilecek.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun Torbalı bağlantı kolunda kavşak yapım çalışmaları nedeniyle Torbalı yönünde bant aktarması yapılarak ulaşıma İzmir yönünde gidiş-geliş olarak izin veriliyor.

Isparta-Antalya (Dereboğazı) yolunun 8-10. kilometrelerinde bulunan Kazak 1 ve Kazak 2 tünellerinin giriş alınlarında ve kemerlerinde bulunan taş kaplamaların bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 5 Ağustos'a kadar 08.00-17.00 saatlerinde ulaşım tünel içerisinden tek şeritten kontrollü sağlanacak.

Anadolu Otoyolu'nun Abant-Bolu Batı kavşakları arasında köprü genleşme derzi değişim çalışmaları nedeniyle ulaşım İstanbul-Ankara istikametinden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

İyidere-Rize-Ardeşen yolunun 57-63. kilometrelerinde yaya üst geçidi bakım onarım çalışmaları nedeniyle 31 Temmuz'a kadar 07.00-20.00 saatlerinde ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce-Kaynaşlı kavşakları Düzce bağlantı yolundaki köprü ve üstyapı çalışmaları nedeniyle otoyolun Düzce Gişesi (Gölyaka) trafiğe kapatılarak ulaşım Hendek ve Kaynaşlı gişelerine yönlendiriliyor.

