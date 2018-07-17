Karayollarında durum

Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir Çevre Otoyolunun 0-4. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle Balçova-Bornova yönü Gaziemir kavşağı 6. Sanayi Katılım Kolunun emniyet şeridi trafiğe kapatıldı.

Akseki-Manavgat yolunun 6-9. kilometrelerinde patlatmalı kazı çalışması nedeniyle ulaşım yarın 09.00-17.00 saatlerinde kontrollü olarak gerçekleştirilecek.

Polatlı-Ankara yolunun 39-45. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım 26 Temmuz'a kadar Ankara-Polatlı istikametinden iki yönlü olarak sağlanacak.

Van-Tatvan yolunun 0-3. kilometrelerinde bulunan Kuskunkıran Tüneli'nde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım il yollarına yönlendiriliyor.

Bartın-Karabük il sınırı - Safranbolu araç yolunun 32-34. kilometrelerinde üst yapı ve kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.

Çay-Akşehir yolunun 8-15. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları devam ediyor.

