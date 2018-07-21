Karayollarında durum

Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Samandıra-Sultanbeyli kavşaklarında araç üst geçidi orta ayak imalat çalışması yapılıyor. Bu nedenle söz konusu kesimde ulaşım her iki yönde iki şerit olarak gerçekleştiriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Abant-Bolu batı kavşaklarında köprü genleşme derzi değişim çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle ulaşım İstanbul-Ankara istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Bursa-Ankara yolunun 49-53 kilometrelerinde devam eden köprü çalışmaları kapsamında Mesudiye alt geçit çalışmalarına başlanıldı. Yolun 25-26. kilometrelerinde trafik akışı bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak devam ediyor.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce-Kaynaşlı kavşakları Düzce bağlantı yolunda köprü ve üstyapı onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun Düzce gişesi (Gölyaka) ulaşıma kapatılarak, trafik akışı Hendek ve Kaynaşlı gişelerine yönlendiriliyor.