Karayollarında durum

Karayollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yol yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün günlük yol durumu bültenine göre, Isparta-Antalya (Dereboğazı) yolunun 8-10. kilometrelerinde Kazak 1 ve 2 tünellerinin giriş alınlarında ve kemerlerindeki bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım saat 17.00''ye kadar tünel içerisinden tek şeritten ve kontrollü gerçekleştirilecek.
Anadolu Otoyolunun Kızılcahamam-Kahramankazan kavşakları 6-8. kilometrelerindeki köprü üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla bu kesimde İstanbul-Ankara yönü trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer yönden iki yönlü izin veriliyor.
Trabzon-Gümüşhane yolunun 23-27. kilometrelerinde (Torul geçişi) yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan, iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.
Eskişehir-Ankara il sınırı-Polatlı yolunun 3-9 kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle Sivrihisar-Polatlı yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer yönden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
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