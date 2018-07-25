FİNANS

Karayollarında durum

FİNANS HABERLERİ  | 25.07.2018 08:55 | Son Güncelleme

Karayollarında durum

Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Çeşmeli-Mersin-Tarsus Otoyolu'nun 0-3. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

TEM Otoyolu'nun Adapazarı Kavşağı-İzmit Doğu Kavşağı arasında üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 3 Ağustos'a kadar 08.00-17.30 saatlerinde Adapazarı-İzmit yönü trafiğe kapatılarak ulaşım Adapazarı Kavşağından D-100 yoluna yönlendirilecek ve İzmit Doğu gişelerden tekrar otoyola katılım sağlanacak.

Dalaman-Fethiye yolunun 9-14. kilometrelerinde bulunan Göcek Tüneli sağ tüpünün (gidiş şeridi) bakım onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım geliş şeridinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Kayseri Malatya yolunun (Darende-Gürün) 12-13. kilometrelerinde istinat duvarı, Seferihisar-Kuşadası yolunun 22-38 ve 56-57. kilometrelerinde de bölünmüş yol yapım çalışmaları sürüyor.

Trabzon-Rize yolunun 12. kilometresinde (Yomra Çıkış Kavşağı) ışıklı sinyalizasyon tesisi yapım çalışması nedeniyle ulaşım, 17 Ağustos'a kadar bölünmüş yolun her iki yönünde tek şeritten kontrollü sağlanacak.

PARTNERÜnlü tenisçi ve milyoner sevgilisi çok fena yakalandıÜnlü tenisçi ve milyoner sevgilisi çok fena yakalandı
Trump: Tarife, bariyer ve sübvansiyonların kalkması adil ticarettirTrump: Tarife, bariyer ve sübvansiyonların kalkması adil ticarettir
Sandıklı'da 1200 ton haşhaş kapsülü alımı bekleniyorSandıklı'da 1200 ton haşhaş kapsülü alımı bekleniyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Karayolları Genel Müdürlüğü yol durumu bülteni

En Çok Okunan Haberler

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iğrenç olay! Baba, enişte ve kuzenden cinsel istismar!

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iğrenç olay! Baba, enişte ve kuzenden cinsel istismar!

Son dakika! Cumhurbaşkanlığı atama kararnamesi yayımlandı

Son dakika! Cumhurbaşkanlığı atama kararnamesi yayımlandı

Bu meslekler köşeyi dönecek

Bu meslekler köşeyi dönecek

Dolar/TL yeniden yükselişte: Kur şoku nedir, ekonomiyi nasıl etkiler?

Dolar/TL yeniden yükselişte: Kur şoku nedir, ekonomiyi nasıl etkiler?

Milyonlarca emekliye zam geliyor!

Milyonlarca emekliye zam geliyor!

Dolar ne kadar? (25 Temmuz 2018)

Dolar ne kadar? (25 Temmuz 2018)

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Trump: Tarife, bariyer ve sübvansiyonların kalkması adil ticarettir

Trump: Tarife, bariyer ve sübvansiyonların kalkması adil ticarettir

Sandıklı'da 1200 ton haşhaş kapsülü alımı bekleniyor

Sandıklı'da 1200 ton haşhaş kapsülü alımı bekleniyor

Trump: Adil anlaşma yapmayan ülkeleri gümrük vergileri vuracak

Trump: Adil anlaşma yapmayan ülkeleri gümrük vergileri vuracak

Arifoğlu: Turizmde, istihdam edecek personel sıkıntısı yaşıyoruz

Arifoğlu: Turizmde, istihdam edecek personel sıkıntısı yaşıyoruz

Hepsiburada, E-Ticaret Zirvesi'nin 7'ncisini Trabzon'da gerçekleştirdi

Hepsiburada, E-Ticaret Zirvesi'nin 7'ncisini Trabzon'da gerçekleştirdi

Mercimek üretimi azaldı, nohut üretimi arttı

Mercimek üretimi azaldı, nohut üretimi arttı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.