karayollarında durum

Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Adapazarı-İzmit Doğu kavşaklarındaki üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda, 08.00-17.30 saatlerinde Adapazarı-İzmit yönü trafiğe kapatılarak ulaşım Adapazarı Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendiriliyor ve İzmit Doğu gişelerinden tekrar otoyola katılım gerçekleşiyor.

Anadolu Otoyolu'nun Abant-Bolu Batı kavşaklarındaki köprü genleşme derzi değişim çalışmaları nedeniyle Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatılırken, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun 4-5. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları sebebiyle Ankara-Bursa istikameti trafiğe kapatılacak. Trafik akışı diğer taşıma kolundan iki yönlü sağlanacak.

Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam - Kahramankazan kavşaklarındaki köprü üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapalı olduğundan, ulaşım Ankara-İstanbul istikametinden iki yönlü ve kontrollü gerçekleşiyor.