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Karayollarında durum

FİNANS HABERLERİ  | 29.07.2018 09:10 | Son Güncelleme

Karayollarında durum

Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Adapazarı-İzmit Doğu kavşaklarındaki üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda, otoyolun Adapazarı-İzmit yönü 08.00-17.30 saatlerinde trafiğe kapatılarak, ulaşım Adapazarı kavşağından D-100 yoluna yönlendiriliyor ve İzmit Doğu gişelerinden tekrar otoyola katılım sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce-Kaynaşlı kavşakları Düzce bağlantı yolundaki köprü ve üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Düzce gişesi (Gölyaka) trafiğe kapatılarak bu kesimde trafik akışı Hendek ve Kaynaşlı gişelerine yönlendiriliyor.

Trabzon-Rize yolunun 37. kilometresinde (Sürmene Yeniay mevkisi) yaya üst geçidi yapım çalışması nedeniyle ulaşım her iki yönde tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Isparta-Eğirdir yolunun 14-20. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Edirne-Kırklareli yolunun 0-41. kilometrelerinde muhtelif kesimlerde bölünmüş yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Anadolu Otoyolu'nun Abant Kavşağı-Bolu Batı Kavşağı arasında köprü bakım çalışmaları nedeniyle ulaşım İstanbul-Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Gökova-Köyceğiz-Ortaca yolunun 25-27. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü gerçekleştiriliyor.

Çeşmeli-Mersin-Tarsus Otoyolu'nun 0-3. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten veriliyor.

Taşköprü-Hanönü-Boyabat yolunun 0-12. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları devam ediyor.

Tavşanlı-Emet yolunun 19-27. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan (eski yol) sağlanıyor.

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Karayolları Genel Müdürlüğü yol durumu bülteni

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