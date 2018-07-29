Karayollarında durum

Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Adapazarı-İzmit Doğu kavşaklarındaki üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda, otoyolun Adapazarı-İzmit yönü 08.00-17.30 saatlerinde trafiğe kapatılarak, ulaşım Adapazarı kavşağından D-100 yoluna yönlendiriliyor ve İzmit Doğu gişelerinden tekrar otoyola katılım sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce-Kaynaşlı kavşakları Düzce bağlantı yolundaki köprü ve üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Düzce gişesi (Gölyaka) trafiğe kapatılarak bu kesimde trafik akışı Hendek ve Kaynaşlı gişelerine yönlendiriliyor.

Trabzon-Rize yolunun 37. kilometresinde (Sürmene Yeniay mevkisi) yaya üst geçidi yapım çalışması nedeniyle ulaşım her iki yönde tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Isparta-Eğirdir yolunun 14-20. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.