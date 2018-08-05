karayollarında durum

Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Düzce Kavşağı-Kaynaşlı Kavşağı arasında Düzce bağlantı yolundaki köprü ve üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle 28 Eylül'e kadar Düzce gişesi (Gölyaka) trafiğe kapatıldı. Ulaşım Hendek ve Kaynaşlı gişelerinden gerçekleştiriliyor.

İkizdere-İspir yolunun 25. kilometresinde bulunan Ovit Tüneli'nde üstyapı yapım çalışması nedeniyle İspir-İkizdere istikametinde ulaşım tünel içinden kontrollü, İkizdere-İspir yönünde ise Ovit geçidinden (eski yol) yapılıyor.

İzmir-Manisa yolu üzerinde bulunan Sabuncubeli Tüneli'nde elektro-mekanik çalışmaları nedeniyle 6 Ağustos'a kadar İzmir-Manisa istikametindeki tüp trafiğe kapatıldı. Ulaşım, Sabuncubeli geçişinden sağlanacak.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu-Düzce il sınırı-Abant Kavşağı arasında köprü genleşme derzi değişim çalışmaları nedeniyle 16 Ağustos'a kadar ulaşım, Ankara-İstanbul istikametinden iki yönlü ve kontrollü yapılacak.