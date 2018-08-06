karayollarında durum

Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Abant Kavşağı-Bolu Batı Kavşağı arasında köprü genleşme derzi değişim çalışmaları nedeniyle ulaşım 16 Ağustos'a kadar Ankara-İstanbul istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Sivrihisar-Polatlı yolunun 0-3. kilometrelerinde üstyapı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım Polatlı-Sivrihisar istikametinden iki yönlü yapılıyor.

Fethiye-Söğüt-Antalya yolunun 0-60. kilometrelerinde kaplama yenileme çalışmaları devam ediyor.

Ayaş-Yenikent-Ankara yolunun 19-27. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Osmaniye-Gaziantep yolunun 40-42. ile 46-47. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

TEM Otoyolu'nun Samandıra Kavşağı-Sultanbeyli Kavşağı arasında araç üst geçidi orta ayak imalatı çalışması nedeniyle 1 Eylül'e kadar ulaşım, her iki yönde iki şerit olarak sağlanıyor.