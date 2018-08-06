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Karayollarında durum

FİNANS HABERLERİ  | 06.08.2018 08:46 | Son Güncelleme

Karayollarında durum

Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Abant Kavşağı-Bolu Batı Kavşağı arasında köprü genleşme derzi değişim çalışmaları nedeniyle ulaşım 16 Ağustos'a kadar Ankara-İstanbul istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Sivrihisar-Polatlı yolunun 0-3. kilometrelerinde üstyapı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım Polatlı-Sivrihisar istikametinden iki yönlü yapılıyor.

Fethiye-Söğüt-Antalya yolunun 0-60. kilometrelerinde kaplama yenileme çalışmaları devam ediyor.

Ayaş-Yenikent-Ankara yolunun 19-27. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Osmaniye-Gaziantep yolunun 40-42. ile 46-47. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

TEM Otoyolu'nun Samandıra Kavşağı-Sultanbeyli Kavşağı arasında araç üst geçidi orta ayak imalatı çalışması nedeniyle 1 Eylül'e kadar ulaşım, her iki yönde iki şerit olarak sağlanıyor.

Rize-Ardeşen yolunun 48. kilometresinde Pazar-1 Tüneli'nin Rize-Ardeşen yönündeki güney tüpünde yapılacak bakım onarım çalışmaları nedeniyle bugün saat 17.00'ye kadar ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce Kavşağı-Kaynaşlı Kavşağı arasında Düzce bağlantı yolundaki köprü ve üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle 28 Eylül'e kadar Düzce Gişesi (Gölyaka) trafiğe kapatıldı. Ulaşım, Hendek ve Kaynaşlı gişelerinden sağlanıyor.

Isparta-Antalya Dereboğazı yolu üzerindeki Kazak 1 ve Kazak 2 tünellerinin bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 20 Ağustos'a kadar 08.00-17.00 saatlerinde ulaşım tünel içinden tek şeritten kontrollü yapılıyor.

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