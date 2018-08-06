karayollarında durum

Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Abant Kavşağı-Bolu Batı Kavşağı arasında köprü genleşme derzi değişim çalışmaları nedeniyle ulaşım 16 Ağustos'a kadar Ankara-İstanbul istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.
Sivrihisar-Polatlı yolunun 0-3. kilometrelerinde üstyapı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım Polatlı-Sivrihisar istikametinden iki yönlü yapılıyor.
Fethiye-Söğüt-Antalya yolunun 0-60. kilometrelerinde kaplama yenileme çalışmaları devam ediyor.
Ayaş-Yenikent-Ankara yolunun 19-27. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.
Osmaniye-Gaziantep yolunun 40-42. ile 46-47. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
TEM Otoyolu'nun Samandıra Kavşağı-Sultanbeyli Kavşağı arasında araç üst geçidi orta ayak imalatı çalışması nedeniyle 1 Eylül'e kadar ulaşım, her iki yönde iki şerit olarak sağlanıyor.
Rize-Ardeşen yolunun 48. kilometresinde Pazar-1 Tüneli'nin Rize-Ardeşen yönündeki güney tüpünde yapılacak bakım onarım çalışmaları nedeniyle bugün saat 17.00'ye kadar ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.
Anadolu Otoyolu'nun Düzce Kavşağı-Kaynaşlı Kavşağı arasında Düzce bağlantı yolundaki köprü ve üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle 28 Eylül'e kadar Düzce Gişesi (Gölyaka) trafiğe kapatıldı. Ulaşım, Hendek ve Kaynaşlı gişelerinden sağlanıyor.
Isparta-Antalya Dereboğazı yolu üzerindeki Kazak 1 ve Kazak 2 tünellerinin bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 20 Ağustos'a kadar 08.00-17.00 saatlerinde ulaşım tünel içinden tek şeritten kontrollü yapılıyor.
İşsizlik maaşında yeni dönem! 'Devamsızlık” koşulu kalkıyor
Kamuya 67 bin yeni personel alınacak! (Hangi kurum kaç kişi alacak?)
İçişleri Bakanlığı’ndan pasaport şerhi açıklaması
Son dakika! Ehliyet sınavında kağıt ve kalem dönemi sona erdi
Dolar ne kadar oldu? 3 Ağustos Cuma güncel dolar fiyatlarında son durum
Otomobil pazarındaki büyük daralma Temmuz ayında da devam etti
Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (2 Ağustos 2018)
Bayramda tatile gidecekler dikkat! Yer bulamayabilirsiniz
İkinci el otomobilde 50 milyon liralık vurgun
Okuyucu Yorumları 0 yorum