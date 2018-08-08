Karayollarında durum

Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Abant Kavşağı-Bolu Batı Kavşağı arasında köprü genleşme derzi değişim çalışmaları nedeniyle ulaşım Ankara-İstanbul istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.
Çeşmeli-Mersin-Tarsus Otoyolu'nun 0-3. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü yapılıyor.
Akseki-Manavgat-Alanya ayrımının 5-9 kilometrelerinde bugün 10.00-18.00 saatlerinde patlatmalı kazı çalışması yapılacağından trafik akışı kontrollü gerçekleştirilecek.
İzmit-Yalova yolunun Karamürsel şehir geçişinde katlı kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Akçakoca - Düzce yolunun 27- 28. kilometrelerinde, Üskübü Melen Köprüsü yanına yeni köprü yapım çalışmaları yapıldığından, bu kesimde Akçakoca - Düzce istikametinde trafik kontrollü gerçekleştiriliyor.
Beyşehir-Isparta yolunun 24-29 kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bu kesimde ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Kayseri - Kırşehir yolunun 50-55 ile 89 - 94. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun diğer bölümünden iki yönlü yapılıyor.
Bursa-Ankara yolunun 49-53. kilometrelerinde devam eden köprü çalışmaları bünyesinde Mesudiye alt geçit çalışmaları nedeniyle 25-26. kilometrelerinde trafik akışı bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 9-11. kilometrelerinde sürdürülen heyelan önleme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bir tarafı trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer tarafından iki yönlü izin veriliyor.
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