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Karayollarında durum

FİNANS HABERLERİ  | 08.08.2018 08:48 | Son Güncelleme

Karayollarında durum

Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Abant Kavşağı-Bolu Batı Kavşağı arasında köprü genleşme derzi değişim çalışmaları nedeniyle ulaşım Ankara-İstanbul istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Çeşmeli-Mersin-Tarsus Otoyolu'nun 0-3. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü yapılıyor.

Akseki-Manavgat-Alanya ayrımının 5-9 kilometrelerinde bugün 10.00-18.00 saatlerinde patlatmalı kazı çalışması yapılacağından trafik akışı kontrollü gerçekleştirilecek.

İzmit-Yalova yolunun Karamürsel şehir geçişinde katlı kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Akçakoca - Düzce yolunun 27- 28. kilometrelerinde, Üskübü Melen Köprüsü yanına yeni köprü yapım çalışmaları yapıldığından, bu kesimde Akçakoca - Düzce istikametinde trafik kontrollü gerçekleştiriliyor.

Beyşehir-Isparta yolunun 24-29 kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bu kesimde ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kayseri - Kırşehir yolunun 50-55 ile 89 - 94. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun diğer bölümünden iki yönlü yapılıyor.

Bursa-Ankara yolunun 49-53. kilometrelerinde devam eden köprü çalışmaları bünyesinde Mesudiye alt geçit çalışmaları nedeniyle 25-26. kilometrelerinde trafik akışı bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 9-11. kilometrelerinde sürdürülen heyelan önleme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bir tarafı trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer tarafından iki yönlü izin veriliyor.

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