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Karayollarında durum

FİNANS HABERLERİ  | 11.08.2018 08:57 | Son Güncelleme

Karayollarında durum

Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ünye-Fatsa-Ordu yolunun 16. kilometresindeki Cevizdere Köprüsü'nün dağ bandının trafiğe kapalı olması nedeniyle ulaşıma deniz bandındaki köprüden iki yönlü olarak izin veriliyor.

TEM Otoyolu'nun Samandıra-Sultanbeyli kavşakları arasındaki çalışma nedeniyle ulaşım her iki yönde iki şerit olarak gerçekleştiriliyor.

Soma-Akhisar yolunun 31-33. kilometrelerindeki köprü ayak yapım çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü araç trafiğine kapatılarak ulaşım yan yoldan sağlanıyor.

Ankara-Polatlı yolunun 48-53. kilometrelerinde gerçekleştirilen çalışmalar nedeniyle bölünmüş yolun Ankara-Polatlı istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer istikametten iki yönlü olarak izin veriliyor.

Isparta-Antalya (Dereboğazı) yolunun 8-10. kilometrelerindeki Kazak 1 ve Kazak 2 tünellerinde yapılan bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 20 Ağustos'a kadar 08.00-17.00 saatlerinde ulaşım tünel içerisinden tek şeritten kontrollü olarak sağlanacak.

Çeşmeli-Mersin-Tarsus Otoyolu'nun 0-3. kilometrelerineki üstyapı çalışmaları nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü olarak gerçekleştirilecek.

Anamur-Aydıncık yolunun 21-23. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü olarak izin veriliyor.

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Karayolları Genel Müdürlüğü karayollarında durum yol durumu bülteni

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