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Karayollarında durum

FİNANS HABERLERİ  | 12.08.2018 09:32 | Son Güncelleme

Karayollarında durum

Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Samandıra-Sultanbeyli kavşakları arasındaki üstgeçit çalışmaları nedeniyle salı ve çarşamba günleri 22.00 ile 06.00 saatleri arasında İstanbul-Ankara yönü trafiğe kapatılacak. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanacak.

Ünye-Fatsa-Ordu yolunun 16. kilometresinde Cevizdere Köprüsü'nün dağ bandı trafiğe kapandı. Bu nedenle ulaşım, deniz bandındaki köprüden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Keşan-Gelibolu-Eceabat yolunun 69-73. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, sağ taşıma yoluna yönlendiriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Abant-Bolu Batı kavşaklarında köprü genleşme derzi değişim çalışmaları nedeniyle ulaşıma Ankara-İstanbul istikametinden iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

İzmir Çevre Otoyolu'nun sanayi katılım kolundaki yol yapım çalışması nedeniyle emniyet şeridi trafiğe kapatıldı.

Çeşmeli-Mersin-Tarsus Otoyolu'nun 0-3. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü yapılıyor.

Isparta-Antalya Dereboğazı yolu üzerindeki Kazak 1 ve Kazak 2 tünellerinin bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 20 Ağustos'a kadar 08.00-17.00 saatlerinde ulaşım tünel içinden tek şeritten kontrollü verilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Karayolları Genel Müdürlüğü TEM Otoyolu yol durumu bülteni

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