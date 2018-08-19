FİNANS

Karayollarında durum

FİNANS HABERLERİ  | 19.08.2018 09:15 | Son Güncelleme

Karayollarında durum

Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara-Konya yolunun 4 ve 50'nci kilometrelerindeki ara geçişler bayram trafiği tedbirleri doğrultusunda valilikçe kapatıldı.

Elmadağ-Kırıkkale-Samsun yolundaki Kalecik-Yeni Sanayi-Organize Sanayi-Sulakyurt kavşakları ile Kırıkkale-Kırşehir yolundaki Tarım İl Müdürlüğü Kavşağı'nın ara geçişlerinin de trafik tedbirleri nedeniyle kapatılmasına karar verildi.

Konya-Ereğli yolunun Karapınar şehir geçişinin 14-15. kilometrelerindeki alt geçit köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Aydıncık-Silifke yolunun 0-2, 31-32, 32-35, 56-57 ve 71-73. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü olarak izin veriliyor.

Tekirdağ-İstanbul yolunun Gümüşyaka kesimindeki sanat yapıları çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş-geliş sağlanıyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun 4-5. kilometrelerindeki (Turan Köy Kavşağı kesimi) heyelan ıslah çalışmaları sebebiyle Ankara-Bursa istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer taşıma kolundan iki yönlü gerçekleştiriliyor.

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Karayolları Genel Müdürlüğü karayollarında durum yol durumu bülteni

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