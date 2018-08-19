Karayollarında durum

Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara-Konya yolunun 4 ve 50'nci kilometrelerindeki ara geçişler bayram trafiği tedbirleri doğrultusunda valilikçe kapatıldı.
Elmadağ-Kırıkkale-Samsun yolundaki Kalecik-Yeni Sanayi-Organize Sanayi-Sulakyurt kavşakları ile Kırıkkale-Kırşehir yolundaki Tarım İl Müdürlüğü Kavşağı'nın ara geçişlerinin de trafik tedbirleri nedeniyle kapatılmasına karar verildi.
Konya-Ereğli yolunun Karapınar şehir geçişinin 14-15. kilometrelerindeki alt geçit köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.
Aydıncık-Silifke yolunun 0-2, 31-32, 32-35, 56-57 ve 71-73. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü olarak izin veriliyor.
Tekirdağ-İstanbul yolunun Gümüşyaka kesimindeki sanat yapıları çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş-geliş sağlanıyor.
Bursa Çevre Otoyolu'nun 4-5. kilometrelerindeki (Turan Köy Kavşağı kesimi) heyelan ıslah çalışmaları sebebiyle Ankara-Bursa istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer taşıma kolundan iki yönlü gerçekleştiriliyor.
THY Genel Müdürü Ekşi'den bilet fiyatı müjdesi!
SGK, düğmeye bastı! Eksik maaş ödenen Bağ-kur'lulara toplu ödeme yapılacak
Ticaret Bakanlığı'ndan kur hamlesi
50 bin küçükbaşın dağıtımına Kurban Bayramı sonrası başlanıyor
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan ilave tedbirler
Merkez Bankası dolar kuru beklenti anketini açıkladı
Dolar ne kadar? 1 dolar kaç TL? (17 Ağustos dolar yorumları)
Güney Ege'de rezervasyonlar yüzde yüz doldu
Avşa Adası bayramda nüfusunun 40 katı turisti ağırlayacak
Vestel hisseleri 'Erdoğan' ile yükseldi
Okuyucu Yorumları 0 yorum