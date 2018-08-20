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Karayollarında durum

FİNANS HABERLERİ  | 20.08.2018 09:54 | Son Güncelleme

Karayollarında durum

Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Elmadağ-Kırıkkale-Samsun yolundaki Kalecik-Yeni Sanayi-Organize Sanayi-Sulakyurt kavşakları ile Kırıkkale-Kırşehir yolundaki Tarım İl Müdürlüğü Kavşağı'nın ara geçişlerinin de trafik tedbirleri nedeniyle kapatılmasına karar verildi.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce-Kaynaşlı kavşakları Düzce bağlantı yolundaki köprü ve üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Düzce Gişesi (Gölyaka) trafiğe kapatılarak ulaşım, Hendek ve Kaynaşlı gişelerine yönlendiriliyor.

Fatsa-Ordu-Piraziz yolunun 16. kilometresindeki Cevizdere Köprüsü'nün Trabzon yönü trafiğe kapatılarak ulaşım, Samsun yönündeki köprüden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Mersin-Adana yolunun 0-3. kilometrelerinde yol ve köprülü kavşak çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Manisa-Turgutlu yolunun 7. kilometresindeki kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun birer şeridinden yapılıyor.

Kocaeli-Sakarya yolunun 4-6. kilometrelerindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları devam ediyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 52-54. kilometrelerinde (Trabzon şehir geçişi Reşadiye Kavşağı) köprülü kavşak çalışmaları nedeniyle Trabzon-Beşikdüzü yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Kayseri-Malatya yolunun 91-93. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden ve servis yolundan iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Öte yandan, Kurban Bayramı tatili nedeniyle 27 Ağustos saat 07.00'a kadar Karayolları Genel Müdürlüğünce işletilen otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçişleri ücretsiz olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Karayolları Genel Müdürlüğü yol durumu bülteni

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