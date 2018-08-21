karayollarında durum

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla 27 Ağustos saat 07.00'ye kadar Karayolları Genel Müdürlüğünce işletilen otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsiz olacak.

Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla 27 Ağustos saat 07.00'ye kadar Karayolları Genel Müdürlüğünce işletilen otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsiz olacak.

Kuzey Marmara Otoyolu Gebze Liman Bağlantı Yolu Yapımı kapsamında İstanbul İzmit il yolunun 18-19. kilometreleri arası ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Datça-Marmaris Devlet yolunun 0-20. kilometreleri arası Reşadiye Mahallesi- Aktur arası BSK üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Afyonkarahisar-Gazlıgöl-Eskişehir yolunun 30-36. kilometreleri arasında beton hendek çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.