FİNANS

Karayollarında durum

FİNANS HABERLERİ  | 21.08.2018 08:07 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla 27 Ağustos saat 07.00'ye kadar Karayolları Genel Müdürlüğünce işletilen otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsiz olacak

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla 27 Ağustos saat 07.00'ye kadar Karayolları Genel Müdürlüğünce işletilen otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsiz olacak.

Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla 27 Ağustos saat 07.00'ye kadar Karayolları Genel Müdürlüğünce işletilen otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsiz olacak.

Kuzey Marmara Otoyolu Gebze Liman Bağlantı Yolu Yapımı kapsamında İstanbul İzmit il yolunun 18-19. kilometreleri arası ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Datça-Marmaris Devlet yolunun 0-20. kilometreleri arası Reşadiye Mahallesi- Aktur arası BSK üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Afyonkarahisar-Gazlıgöl-Eskişehir yolunun 30-36. kilometreleri arasında beton hendek çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 4-5. kilometresi arasında Bahşılı Kavşak Köprüsü yapım çalışması nedeniyle bu kesimde bölünmüş yolun her iki istikameti de trafiğe kapatıldı. Trafik yapılan yönlendirme işaretleriyle servis yolundan iki yönlü veriliyor.

Karaman-Mut Devlet yolunda 15-20. kilometreler arasında üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kayseri-Sivas yolunun 19-21. kilometreleri arasında köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Yol yapım çalışmaları nedeniyle Tokat-Niksar devlet yolunun 66-71. kilometreleri ile Karlıova-Bingöl yolunun 11-25. ve 73-85. kilometreleri arasında ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Dalaman-Fethiye devlet yolunun 9-14. kilometreleri arasında Göcek -1 Tüneli sağ tüpü bakım onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldı. Ulaşım geliş şeridinden Göcek-2 Tüneli sol tüpünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

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