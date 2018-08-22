Karayollarında durum

Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Burdur-Antalya yolunun 14-23 kilometrelerinde yol yapım ve istinat duvarı yapımı çalışmaları devam ediyor.
Osmaniye-Nurdağı yolunun 45-46 ve 63-65 kilometrelerinde Bahçe mevkisi yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanıyor.
Soma-Akhisar yolunun 28-30 kilometrelerinde (Kırkağaç mevkisi) İzmir-İstanbul Otoyolu kapsamında altgeçit yapım çalışmaları nedeniyle yol araç trafiğine kapatıldığından, geçişler servis yolundan gerçekleştiriliyor.
Beyşehir-Konya yolunun 21-22 kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sürüyor.
Niksar - Reşadiye yolunun 29 kilometresinde ulaşım heyelan tehlikesine karşı, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak devam ediyor.
Silifke-Mut yolunun 1-9 kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak sağlanıyor.
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