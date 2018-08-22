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Karayollarında durum

FİNANS HABERLERİ  | 22.08.2018 09:40 | Son Güncelleme

Karayollarında durum

Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Burdur-Antalya yolunun 14-23 kilometrelerinde yol yapım ve istinat duvarı yapımı çalışmaları devam ediyor.

Osmaniye-Nurdağı yolunun 45-46 ve 63-65 kilometrelerinde Bahçe mevkisi yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanıyor.

Soma-Akhisar yolunun 28-30 kilometrelerinde (Kırkağaç mevkisi) İzmir-İstanbul Otoyolu kapsamında altgeçit yapım çalışmaları nedeniyle yol araç trafiğine kapatıldığından, geçişler servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Beyşehir-Konya yolunun 21-22 kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sürüyor.

Niksar - Reşadiye yolunun 29 kilometresinde ulaşım heyelan tehlikesine karşı, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak devam ediyor.

Silifke-Mut yolunun 1-9 kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak sağlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Karayolları Genel Müdürlüğü yol durumu bülteni

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