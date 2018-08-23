karayollarında durum

Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İstanbul-İzmit yolunun Tavşanlı mevkisinde Kuzey Marmara Otoyolu Kavşak çalışmaları devam ediyor.
Turgutlu-Salihli yolunun 5-6. kilometrelerinde köprülü kavşak yapımı çalışmaları nedeniyle Ankara istikametinde ulaşım servis yolundan veriliyor.
Beyşehir-Isparta yolunun 24-29. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları devam ediyor.
Ankara-Kırıkkale yolunun Çalışkanlar, Ortaköy, U Dönüş, Gökçeyurt ile Lalahan sinyalize kavşakları orta refüj geçiş aralıkları kurban bayramı tedbirleri kapsamında Ankara Valiliğinin talimatları doğrultusunda trafiğe kapatıldı.
Gaziantep-Kilis yolunun 18-19. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Nevşehir-Niğde yolunun 12-14. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Trabzon-Gümüşhane yolunun 23-27. kilometrelerinde Torul geçişi yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan, iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.
Serik-Manavgat yolunun 22-24. kilometrelerinde Manavgat şehir geçişi farklı seviyeli kavşak yapım çalışmaları devam ediyor.
Uşak-Gediz-Çavdarhisar yolunun 55-66. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sürüyor.
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