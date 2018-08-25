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Karayollarında durum

FİNANS HABERLERİ  | 25.08.2018 09:21 | Son Güncelleme

Karayollarında durum

Karayollarının köprü ve üst yapı onarım, kavşak ve yol yapım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Düzce Kavşağı-Kaynaşlı Kavşağı arasında Düzce bağlantı yolundaki köprü ve üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle otoyolun Düzce Gişesi (Gölyaka) araç trafiğine geçici olarak kapatıldı. Bu gişeyi kullanacak araçlar Hendek ve Kaynaşlı gişelerine yönlendiriliyor.

Fatsa-Ordu-Piraziz yolunun 16. kilometresindeki Cevizdere Köprüsü'nün Trabzon yönü trafiğe kapalı olduğundan ulaşım Samsun yönündeki köprüden iki yönlü sağlanıyor.

Datça-Marmaris yolunun 0-20. kilometreleri (Reşadiye Mahallesi-Aktur) arasında bitümlü sıcak karışım üst yapı çalışmaları sürüyor.

Ankara-Konya yolunun 50. kilometresinde TŞOF kavşağının orta refüj geçiş aralığı, Kurban Bayramı tedbirleri nedeniyle Ankara Valiliğinin talimatları doğrultusunda trafiğe kapalı bulunuyor.

Turgutlu-Salihli yolunun 45-48. kilometreleri arasında kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun her iki istikametinde servis yolundan sağlanıyor.

Kayseri-Sivas yolunun 19-21. kilometreleri arasında köprülü kavşak yapım çalışmaları sürüyor.

Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-33. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları devam ediyor.

İzmit-Yalova yolunun Karamürsel şehir geçişinde katlı kavşak yapım çalışmaları yürütülüyor.

Elmadağ-Kırıkkale-Samsun yolunun Kalecik, organize sanayi, yeni sanayi ve Sulakyurt kavşakları orta refüj geçiş aralıkları Kurban Bayramı tedbirleri nedeniyle Kırıkkale Valiliğinin talimatıyla trafiğe kapalı bulunuyor.

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Anadolu Otoyolu karayolu trafik ulaşım yol durum bülteni

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