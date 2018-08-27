karayollarında durum

Karayollarının yol yapım, köprü ve üstyapı onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı-Adapazarı Kavşağı arasında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 10 Eylül'e kadar 08.00-17.30 saatlerinde İzmit-Adapazarı yönü trafiğe kapatılacak. Ulaşım, İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilecek ve Adapazarı Kavşağı'ndan tekrar otoyola katılım sağlanacak.

Kırıkkale - Kırşehir yolunun 4-5. kilometresinde Bahşılı Kavşak Köprü yapım çalışması nedeniyle bu kesimde bölünmüş yolun her iki istikameti de trafiğe kapatılarak, ulaşım servis yolundan iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Kayseri - Kırşehir yolunun 89 - 94. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun diğer bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Fatsa-Ordu-Piraziz yolunun 16. kilometresinde Cevizdere Köprüsü'nün Trabzon yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım Samsun yönündeki köprüden iki yönlü yapılıyor.

Trabzon-Gümüşhane yolunun 35. kilometresinde meydana gelen heyelan tehlikesi nedeniyle trafik tek şeritten ve kontrollü sağlanıyor.

Tatvan ayrımı Bitlis yolunun 28 - 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla trafik sağ şeritten, 31 - 33. kilometrelerinde ise sol şeritten çift yönlü gerçekleştiriliyor.

