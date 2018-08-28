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Karayollarında durum

FİNANS HABERLERİ  | 28.08.2018 08:59 | Son Güncelleme

Karayollarında durum

Karayollarının köprü ve üstyapı onarım, kavşak ve yol yapım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Düzce Kavşağı geçici olarak araç trafiğe kapatılarak burayı kullanan araçlar Hendek ve Kaynaşlı gişelerine yönlendiriliyor.
TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu-Adapazarı kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 08.00-17.30 saatleri arasında İzmit-Adapazarı yönü trafiğe kapatılarak ulaşım İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendiriliyor ve Adapazarı Kavşağı'ndan tekrar Otoyola katılım sağlanıyor.

İkizdere- İspir yolunun 25. kilometresinde Ovit Tüneli'nin İkizdere-İspir yönünde bulunan tüpü üstyapı çalışmalar nedeniyle trafiğe kapatıldı. Ulaşım, Ovit geçidinden (eski yol) sağlanıyor, İspir İkizdere yönünde ise trafik tünelden kontrollü gerçekleştiriliyor. Kırıkkale - Kırşehir yolunun 4-5. kilometresinde Bahşılı kavşak köprü yapım çalışması nedeniyle bu kesimde bölünmüş yolun her iki istikameti de trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan iki yönlü sağlanıyor.
Manisa- Turgutlu yolunun 7. kilometresindeki kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun birer şeridinden izin veriliyor.
Fatsa-Ordu-Piraziz yolunun 16. kilometresinde Cevizdere Köprüsü'nün Trabzon yönü trafiğe kapatılarak ulaşım, Samsun yönündeki köprüden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.
Mersin-Adana yolunun (Serbest Bölge mevkisi) 0-3. kilometrelerinde üstyapı-yapı-onarım ve köprülü kavşak yapım, İskilip-Çorum yolunun 20 ve 24. kilometrelerinde yol yapım ve Kayseri-Sivas yolunun 19-21. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor.

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