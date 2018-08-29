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Karayollarında durum

FİNANS HABERLERİ  | 29.08.2018 08:40 | Son Güncelleme

Karayollarında durum

Karayollarının yol yapım, köprü ve üstyapı onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durumu bültenine göre, Akhisar-Manisa yolunun 25-26. kilometrelerinde Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Saruhanlı Kavşağı alt geçit köprüsü ve bağlantı yolları yapım çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü araç trafiğine kapatılacak, geçişler diğer bölümden çift yönlü sağlanacak.

Isparta-Eğirdir ayrımı-Barla yolunun 3. kilometresinde Harmanönü Taş Ocağı'nda patlatmalı kazı çalışması nedeniyle Barla yolu trafiğe kapatılacak, ulaşım Barla-Eğirdir yolu üzerinden gerçekleştirilecek.

Fatsa-Ordu-Piraziz yolunun 16. kilometresinde Cevizdere Köprüsü'nün Trabzon yönü trafiğe kapatılarak ulaşım, Samsun yönündeki köprüden iki yönlü sağlanacak.

Kuzey Marmara Otoyolu Gebze Liman Bağlantı Yolu yapımı kapsamında İstanbul-İzmit yolunun 18-19 kilometrelerinde ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

Tokat-Niksar devlet yolunun 66-71. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Malatya-Hekimhan yolunun 56-66. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Karayolları Genel Müdürlüğü ulaşım yol durumu

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