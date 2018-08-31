FİNANS

Karayollarında durum

FİNANS HABERLERİ  | 31.08.2018 09:31 | Son Güncelleme

Karayollarında durum

Karayollarının yol yapım, bakım, onarım ve köprü çalışması sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, İstanbul-İzmit yolunun Dilovası kesiminde Kuzey Marmara Otoyolu kavşak kolu yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Trabzon-Gümüşhane yolunun 35. kilometresinde meydana gelen heyelan tehlikesi nedeniyle trafik tek şeritten ve kontrollü veriliyor.

Bursa-Ankara yolunun 49-53. kilometrelerinde devam eden köprü çalışmaları bünyesinde Mesudiye alt geçit çalışmalarına başlandı. Yolun 25-26. kilometrelerinde trafik akışı bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Muğla-Kale yolunun 35-50. kilometreleri ile Oltu-Erzurum yolunun 29-42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Dalaman-Fethiye devlet yolunun 9-14. kilometrelerinde Göcek-1 Tüneli sağ tüpü bakım onarım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatıldığından, ulaşım geliş şeridinden iki yönlü devam ediyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 26-32. kilometrelerinde sanat yapıları ve üstyapı çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü yürütülüyor.

PARTNERMurat'tan sonra İdil Fırat da “leğende”...Murat'tan sonra İdil Fırat da “leğende”...
Marmarabirlik, ürün fiyatlarına zam yapmayacakMarmarabirlik, ürün fiyatlarına zam yapmayacak
Samsung IFA 2018'de 'Akıllı Ev Teknolojileri'ni sergiliyorSamsung IFA 2018'de 'Akıllı Ev Teknolojileri'ni sergiliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Karayolları Genel Müdürlüğü karayollarında durum yol durumu

En Çok Okunan Haberler

Denize girip saatlerce geri dönmüyordu! Sebebi şaşkına çevirdi

Denize girip saatlerce geri dönmüyordu! Sebebi şaşkına çevirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Türk lirası tasarrufuna teşvik kararnamesi yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Türk lirası tasarrufuna teşvik kararnamesi yayımlandı

Trump'tan Dünya Ticaret Örgütü'ne rest

Trump'tan Dünya Ticaret Örgütü'ne rest

YKS yerleştirme sonuçları açıklandı, sosyal medya yıkıldı

YKS yerleştirme sonuçları açıklandı, sosyal medya yıkıldı

Dolar ne kadar? 31 Ağustos dolar kuru yorumları

Dolar ne kadar? 31 Ağustos dolar kuru yorumları

Son dakika! Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci istifa etti

Son dakika! Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci istifa etti

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Marmarabirlik, ürün fiyatlarına zam yapmayacak

Marmarabirlik, ürün fiyatlarına zam yapmayacak

Samsung IFA 2018'de 'Akıllı Ev Teknolojileri'ni sergiliyor

Samsung IFA 2018'de 'Akıllı Ev Teknolojileri'ni sergiliyor

JCR-Eurasia Rating, Sur Yapı ve Sur Enerji’nin kredi notunu yükseltti

JCR-Eurasia Rating, Sur Yapı ve Sur Enerji’nin kredi notunu yükseltti

HSBC Türkiye fırsatları için Çin’de "roadshow"a çıkıyor

HSBC Türkiye fırsatları için Çin’de "roadshow"a çıkıyor

KKTC bayramda cepten 6.7 milyon dakika konuştu

KKTC bayramda cepten 6.7 milyon dakika konuştu

Kuru bamyanın kilosu altınla yarışıyor

Kuru bamyanın kilosu altınla yarışıyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.