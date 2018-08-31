Karayollarında durum

Karayollarının yol yapım, bakım, onarım ve köprü çalışması sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, İstanbul-İzmit yolunun Dilovası kesiminde Kuzey Marmara Otoyolu kavşak kolu yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Trabzon-Gümüşhane yolunun 35. kilometresinde meydana gelen heyelan tehlikesi nedeniyle trafik tek şeritten ve kontrollü veriliyor.

Bursa-Ankara yolunun 49-53. kilometrelerinde devam eden köprü çalışmaları bünyesinde Mesudiye alt geçit çalışmalarına başlandı. Yolun 25-26. kilometrelerinde trafik akışı bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Muğla-Kale yolunun 35-50. kilometreleri ile Oltu-Erzurum yolunun 29-42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Dalaman-Fethiye devlet yolunun 9-14. kilometrelerinde Göcek-1 Tüneli sağ tüpü bakım onarım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatıldığından, ulaşım geliş şeridinden iki yönlü devam ediyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 26-32. kilometrelerinde sanat yapıları ve üstyapı çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü yürütülüyor.

