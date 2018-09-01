karayollarında durum

Karayollarının yol yapım, bakım, onarım ve köprü çalışması sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam-Kazan kavşaklarındaki köprü üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım, İstanbul-Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor.
TEM Otoyolu'nun İzmit doğu-Adapazarı kavşaklarındaki yapım çalışmaları nedeniyle trafik, 08.00-17.30 saatlerinde İzmit doğu kavşağından D-100 karayoluna, Adapazarı kavşağından otoyola yönlendirilecek.
Anadolu Otoyolu'nun Düzce-Kaynaşlı kavşaklarındaki Düzce bağlantı yolundaki yapım çalışmaları nedeniyle Düzce gişesi (Gölyaka) trafiğe kapatılarak ulaşım, Hendek ve Kaynaşlı gişelerinden devam edecek.
Kırıkkale-Kırşehir yolunun 6. kilometresindeki refüj geçiş aralığı kavşak düzenleme ve yapım çalışması nedeniyle trafiğe kapatıldı.
Bandırma-Bursa yolunun 27-29. kilometrelerindeki otoyol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Torul-Gümüşhane yolunun 2. kilometresinde bulunan Zigana Tüneli'ndeki bakım onarım çalışması nedeniyle ulaşıma 08.00-17.00 saatlerinde tek şeritten kontrollü izin verilecek.
Isparta-Eğirdir ayrımı-Barla yolunun 3. kilometresindeki Harmanören Taş Ocağı mevkisindeki patlatmalı kazı çalışması nedeniyle 13.00-18.00 saatlerinde yol trafiğe kapatılacak. Ulaşım, Barla-Eğirdir yolu üzerinden devam edecek.
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