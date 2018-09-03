karayollarında durum

Karayollarının yapım, bakım, onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı-Adapazarı Kavşağı arasında yapım çalışmaları nedeniyle 08.00-17.30 saatlerinde ulaşım, İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilerek, Adapazarı Kavşağı'ndan otoyola verilecek.

Beyşehir-Konya yolunun 21-22. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce Kavşağı-Kaynaşlı Kavşağı arasında Düzce bağlantı yolundaki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım Hendek ve Kaynaşlı gişelerinden yapılıyor.

Kırıkkale - Kırşehir yolunun 4 - 5. kilometrelerinde Bahşılı Kavşak Köprüsü yapım çalışması nedeniyle bu kesimde bölünmüş yolun her iki istikameti de trafiğe kapatıldı. Ulaşım yönlendirme işaretleri ile servis yolundan iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Kayseri - Kırşehir yolunun 89 - 94. kilometrelerinde yapılacak üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun diğer bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Fatsa-Ordu-Piraziz yolunun 16. kilometresinde Cevizdere Köprüsü'nün Trabzon yönü trafiğe kapalı olup ulaşım Samsun yönündeki köprüden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Malatya-Hekimhan yolunun 56-66. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kumluca-Antalya yolunun 30-34. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları sürüyor.

