karayollarında durum

Karayollarının yapım, bakım, onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı-Adapazarı Kavşağı arasında yapım çalışmaları nedeniyle 08.00-17.30 saatlerinde ulaşım, İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilerek, Adapazarı Kavşağı'ndan otoyola verilecek.
Beyşehir-Konya yolunun 21-22. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Anadolu Otoyolu'nun Düzce Kavşağı-Kaynaşlı Kavşağı arasında Düzce bağlantı yolundaki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım Hendek ve Kaynaşlı gişelerinden yapılıyor.
Kırıkkale - Kırşehir yolunun 4 - 5. kilometrelerinde Bahşılı Kavşak Köprüsü yapım çalışması nedeniyle bu kesimde bölünmüş yolun her iki istikameti de trafiğe kapatıldı. Ulaşım yönlendirme işaretleri ile servis yolundan iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Kayseri - Kırşehir yolunun 89 - 94. kilometrelerinde yapılacak üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun diğer bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Fatsa-Ordu-Piraziz yolunun 16. kilometresinde Cevizdere Köprüsü'nün Trabzon yönü trafiğe kapalı olup ulaşım Samsun yönündeki köprüden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Malatya-Hekimhan yolunun 56-66. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kumluca-Antalya yolunun 30-34. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları sürüyor.
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