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Karayollarında durum

FİNANS HABERLERİ  | 04.09.2018 08:20 | Son Güncelleme

Karayollarında durum

Karayollarının yol yapım, köprü ve üstyapı onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Kavşağı-Kazan Kavşağı arasında köprü üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşıma İstanbul-Ankara istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Turgutlu-Salihli yolunun 5-6. kilometrelerinde köprülü kavşak yapımı nedeniyle ulaşım Ankara istikametinde servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Rize-Ardeşen yolunun 48. kilometresinde Pazar 1 Tüneli'nin Rize-Ardeşen yönünde bulunan güney tüpünde bakım onarım çalışması nedeniyle bugün 08.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak.

Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-33. kilometrelerinde yol yapım, Datça-Marmaris yolunun 0-20. kilometrelerinde BSK üstyapı çalışmaları devam ediyor.

Kayseri-Kırşehir yolunun 4-6. kilometrelerinde yapılacak üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı-Adapazarı Kavşağı arasında yapım çalışmaları nedeniyle 08.00-17.30 saatlerinde ulaşım, İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilerek Adapazarı Kavşağı'ndan otoyola verilecek.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 26-32. kilometrelerinde sanat yapıları ve üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştirilecek.

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