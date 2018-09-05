karayollarında durum

Karayollarının yapım, bakım, onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Düzce-Kaynaşlı kavşaklarında yer alan Düzce bağlantı yolundaki yapım çalışmaları nedeniyle Düzce Gişesi (Gölyaka) trafiğe kapatılırken, ulaşım Hendek ve Kaynaşlı gişelerinden devam ediyor.

Kırşehir-Ankara yolunun 26-35. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam-Kazan kavşağında köprü üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşıma İstanbul-Ankara istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Tosya-Osmancık-Merzifon yolunun 32-39. kilometreleri ile Gökova-Köyceğiz-Ortaca yolunun 25-27. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Osmaniye-Gaziantep yolunun 40-42 ile 46-47. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 45. kilometresinde Akyazı ve Beşirli tünellerinde aydınlatma sistemi çalışmaları nedeniyle tüneller aralıklarla trafiğe kapatılırken, ulaşıma her iki yönde servis yolundan izin veriliyor.

