Karayollarında durum

Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durum bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam-Kazan kavşaklarındaki köprü üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım İstanbul-Ankara istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu-Adapazarı kavşaklarındaki yapım çalışmaları nedeniyle 08.00-17.30 saatlerinde İzmit-Adapazarı yönü ulaşıma kapatılarak, trafik akışı İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilerek Adapazarı Kavşağı'ndan otoyola aktarılıyor.

Polatlı-Ankara yolunun 33-36. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşıma Polatlı-Ankara istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 5. kilometresinde (Beşikdüzü şehir geçişi) ışıklı uyarı ve sinyalizasyon sistemi çalışması nedeniyle ulaşım her iki yönde tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Cide-Şenpazar-Ağlı yolunun 77-83. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle 08.00-21.00 saatlerinde yol ulaşıma kapatılacak. Bu kesimde trafik akışı, eski Ağlı-Azdavay yolu üzerindeki (Ağlı-Bereketli kavşağı) servis yoluna yönlendirilecek.

