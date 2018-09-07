Karayollarında durum

Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durum bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam-Kazan kavşaklarındaki köprü üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım İstanbul-Ankara istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu-Adapazarı kavşaklarındaki yapım çalışmaları nedeniyle 08.00-17.30 saatlerinde İzmit-Adapazarı yönü ulaşıma kapatılarak, trafik akışı İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilerek Adapazarı Kavşağı'ndan otoyola aktarılıyor.
Polatlı-Ankara yolunun 33-36. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşıma Polatlı-Ankara istikametinden iki yönlü izin veriliyor.
Beşikdüzü-Trabzon yolunun 5. kilometresinde (Beşikdüzü şehir geçişi) ışıklı uyarı ve sinyalizasyon sistemi çalışması nedeniyle ulaşım her iki yönde tek şeritten kontrollü sağlanıyor.
Cide-Şenpazar-Ağlı yolunun 77-83. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle 08.00-21.00 saatlerinde yol ulaşıma kapatılacak. Bu kesimde trafik akışı, eski Ağlı-Azdavay yolu üzerindeki (Ağlı-Bereketli kavşağı) servis yoluna yönlendirilecek.
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